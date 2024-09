Transport kabotażowy, czyli przewozy wykonywane przez przewoźnika z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terenie innego państwa członkowskiego, odgrywa istotną rolę w europejskim systemie transportowym. Z jednej strony umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie pojazdów ciężarowych, zmniejszając liczbę pustych przejazdów, a z drugiej strony stanowi wyzwanie dla krajowych przewoźników, którzy muszą konkurować z zagranicznymi firmami na swoim własnym rynku. W artykule omówimy, jak przepisy UE regulujące transport kabotażowy wpływają na przewozy wewnątrzkrajowe oraz jakie są ich konsekwencje dla branży transportowej.

Znaczenie transportu kabotażowego

Transport kabotażowy odnosi się do przewozu towarów między dwoma miejscami w jednym kraju przez przewoźnika z innego kraju. Przykładem może być sytuacja, gdy polski przewoźnik realizuje zlecenie transportowe na terenie Francji, przewożąc towary z Paryża do Lyonu. Kabotaż jest zatem operacją transportową wykonywaną przez zagranicznego przewoźnika wewnątrz innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przepisy UE dotyczące kabotażu

Unia Europejska, mając na celu stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego rynku transportowego, wprowadziła szereg ograniczeń dotyczących kabotażu. Te ograniczenia mają na celu zapobieganie nadużyciom i ochronę lokalnych rynków transportowych przed nieuczciwą konkurencją. Jednym z głównych ograniczeń jest limit liczby operacji kabotażowych, które mogą być wykonane przez zagranicznego przewoźnika. Zgodnie z przepisami, przewoźnicy z jednego kraju UE mogą wykonać maksymalnie trzy przewozy kabotażowe w ciągu siedmiu dni na terenie innego państwa członkowskiego. Co więcej, operacje te muszą zostać przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu międzynarodowego przewozu towarów, który był punktem wyjścia dla tych działań kabotażowych. Ograniczenie to ma na celu zapobieganie sytuacji, w której zagraniczne firmy transportowe mogłyby prowadzić regularną działalność na rynku wewnętrznym innego kraju pod pretekstem operacji kabotażowych. Dodatkowo, po wykonaniu trzech operacji kabotażowych w ciągu siedmiu dni, pojazd musi opuścić kraj, w którym przeprowadzał kabotaż, i nie może wrócić do tego samego kraju, aby wykonywać kolejne operacje kabotażowe przez co najmniej cztery dni. Ten wymóg, znany jako „cooling-off period,” ma na celu ograniczenie nadużywania operacji kabotażowych przez przewoźników z krajów o niższych kosztach operacyjnych.

Nowe regulacje w ramach Pakietu Mobilności

W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące nieuczciwej konkurencji i warunków pracy kierowców, Unia Europejska wprowadziła tzw. Pakiet Mobilności, który zawiera nowe regulacje dotyczące transportu kabotażowego. W ramach tych regulacji przewoźnicy są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących minimalnych stawek płac i warunków pracy w kraju, w którym wykonują operacje kabotażowe. Dodatkowo, kierowcy muszą regularnie powracać do swojego kraju macierzystego (co najmniej raz na cztery tygodnie), co ma na celu zapobieganie długotrwałemu przebywaniu za granicą i poprawę warunków socjalnych. Wprowadzone zostały również nowe zasady dotyczące odpoczynku kierowców. Zakazuje się spędzania regularnych tygodniowych okresów odpoczynku (45 godzin) w kabinie pojazdu. Kierowcy muszą spędzać ten czas w odpowiednich miejscach zakwaterowania, zapewnionych i opłaconych przez pracodawcę, co ma na celu poprawę warunków pracy i zapewnienie godnych warunków odpoczynku.

Wpływ przepisów UE na przewozy wewnątrzkrajowe

Przepisy dotyczące transportu kabotażowego mają zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla rynku transportowego w Unii Europejskiej. Z jednej strony, umożliwiają one bardziej efektywne wykorzystanie zasobów transportowych, zmniejszając liczbę pustych przejazdów i ograniczając emisje CO2. Dzięki kabotażowi przewoźnicy mogą w pełni wykorzystywać swoją flotę, realizując dodatkowe zlecenia w kraju innym niż ich kraj macierzysty, co przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia rentowności. Z drugiej strony, przepisy kabotażowe są źródłem kontrowersji, szczególnie w krajach o rozwiniętym rynku transportowym, gdzie lokalni przewoźnicy obawiają się konkurencji ze strony firm z krajów o niższych kosztach pracy. Niskie koszty operacyjne zagranicznych przewoźników mogą prowadzić do dumpingu socjalnego, co z kolei może negatywnie wpływać na warunki pracy lokalnych kierowców i obniżać stawki za usługi transportowe.

Źródło: Artykuł partnerski