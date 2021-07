Spoglądasz z przerażeniem na stertę ubrań wymagających uprasowania przed włożeniem do szafy? Jeśli nie przepadasz za tą czynnością, możesz skorzystać z naszych tricków, które ułatwią Ci jej wykonanie. Poznaj je wszystkie!

Dobierz deskę do swoich potrzeb

Za komfort i ostateczny wynik prasowania odpowiada nie tylko żelazko. Bardzo dużo znaczenia ma tutaj również deska. Jaką wybrać, by wykonanie tego zadania przebiegło sprawnie, a rezultat był zadowalający?

Kupując to akcesorium, zwróć uwagę na:

wymiary – im większa szerokość, tym większy obszar roboczy żelazka, a tym samym szybsze prasowanie,

zwężaną końcówkę – umożliwi prasowanie mniejszych elementów,

dodatkowe właściwości – nowoczesne deski mogą być wyposażone m.in. w specjalne gniazdka i otwory na kable, za sprawą których manewrowanie urządzeniem będzie o wiele prostsze niż wcześniej.

Skorzystaj z mocy pary wodnej

Nic nie przyspieszy uporania się z zagnieceniami tak, jak para wodna. Za jej sprawą nawet najmocniej pognieciona koszula odzyska schludny i estetyczny wygląd w mgnieniu oka. Przed zakupem żelazka upewnij się, że generuje parę i jeśli tak, to z jaką prędkością. Pomocny może się też okazać silny wyrzut pary, który ułatwi wygładzanie wyjątkowo problematycznych tkanin.

Ułatw sobie wybieranie parametrów żelazka

Zdarzyło Ci się nieraz wybrać niewłaściwą temperaturę żelazka, czego skutkiem było niedoprasowanie tkaniny albo – co gorsza – jej przypalenie? To może zdarzyć się każdemu – chyba że jesteś użytkownikiem żelazka Electrolux. Modele tego producenta są bowiem wyposażone w opatentowane rozwiązanie PrecisionCare™, które zadanie polega na pomocy w doborze właściwych ustawień.

Specjalnie opracowane programy zapewniają odpowiednią temperaturę i ilość pary dla konkretnych tkanin. Gdy sprzęt nagrzeje się do pożądanego poziomu i będzie gotowy do pracy, włączy się przednie oświetlenie – to znak, że możesz przystąpić do działania.

Prasuj w pionie

Masz do wyprasowania firanki, zasłony albo sukienkę o fasonie maxi? Długie elementy są o tyle trudne do wygładzenia, że nie mieszczą się w całości na desce do prasowania. Musisz więc najpierw wyprasować ich połowę, a następnie przesunąć tkaninę, by umożliwić sobie manewrowanie żelazkiem po drugiej części. Taki proces nie tylko zajmuje dużo czasu, lecz również stwarza duże ryzyko wygniecenia materiału podczas prasowania. Co możesz zrobić, by tego uniknąć?

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pionowego wyrzutu pary, którym dysponuje stacja parowa Electrolux. Dzięki niej możesz prasować rzeczy powieszone na wieszaku czy karniszu – i obejmujesz je w całości, bez konieczności przesuwania materiału i prasowania „na raty”. Uporasz się z zadaniem szybciej, a rezultat Twojej pracy będzie staranniejszy niż zazwyczaj.

Sięgnij po dodatkowe akcesoria

Największą trudność sprawia Ci prasowanie rękawów, które gniotą się niemal od razu po przejechaniu żelazkiem? Aby ułatwić sobie wygładzenie tego elementu, zacznij prasowanie od dużych fragmentów odzieży, a dopiero na końcu przystąp do tych mniejszych, czyli właśnie rękawów.

Będziesz też potrzebować dodatkowego akcesorium pod postacią tzw. rękawnika. To nic innego jak miniaturowa nakładka na deskę, której wymiary pozwalają na komfortowe ułożenie rękawa w taki sposób, by nie gniótł się podczas obracania tkaniny. Efekt? Idealnie wyprasowane rękawy niemalże bez wysiłku.

