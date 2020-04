O flizelinie słyszy się ostatnio bardzo często w kontekście obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na całym świecie. Nie bez przyczyny, stała się ona jedną z broni wykorzystywanych w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tego niepoznanego jeszcze wirusa. Flizelina to niezwykle uniwersalny materiał, znajdujące tak szerokie zastosowania, że nie sposób chyba wymienić wszystkich. W tym artykule skupimy się na najważniejszych właściwościach tego materiału oraz jego głównych zastosowaniach.

Co to za materiał?

Wigofil, wigolin, agrowłóknina, fizelina to nazwy, pod którymi często występuje flizelina. Jest to włóknina powstająca z termicznego połączenia lub sklejenia syntetycznych włókien. Powstały materiał charakteryzuje się niezwykłą elastycznością i trwałością. Te cechy przekładają się na uniwersalne zastosowanie flizeliny. Jest w pełni bezpieczna zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego, co powinny potwierdzać specjalne atesty. Dzięki swej bezwonności i braku toksyn w składzie, mogą jej używać nawet najbardziej wrażliwe osoby.

Właściwości flizeliny.

Flizelina jest delikatnym materiałem wysokiej jakości. Cecha ta nie wyklucza dużej wytrzymałości na ścieranie i rozciąganie. Odznacza się też łatwo wyczuwalną miękkością, przy czym nie strzępi się i zapewnia cyrkulację powietrza. Jest niezwykle podatna na cięcie, szycie i formowanie. Bardzo ważne są również jej właściwości ognioodporne, w bezpośrednim kontakcie z ogniem nie pali się, lecz topi.

Gdzie znajduje zastosowanie flizelina?

Flizelina jest materiałem niezwykle uniwersalnym, znajdującym zastosowanie w różnych branżach. Na konkretne przeznaczenie flizeliny wpływa jej gramatura. Materiały o cieńszym splocie świetnie sprawdzają się w branży tapicerskiej oraz budowlanej, natomiast bardziej sztywne włókniny są chętnie wykorzystywane w krawiectwie.

Flizelina krawiecka

W krawiectwie flizelina wykorzystywana jest do usztywniania i modelowania fasonu ubrań. Doskonale się sprawdza się przy haftowaniu, zapewniając właściwą stabilizację materiału, świetnie nadaje się do szycia wkładów do poduszek i kołder, a także różnego rodzaju pokrowców. Włókniny o grubszym splocie znajdują z kolei zastosowanie przy produkcji ekologicznych toreb na zakupy wielokrotnego użytku. Może występować też jako podszewka w galanterii skórzanej, na przykład w torebkach czy portfelach.

Flizelina dekoracyjna

Flizelina dobrze się sprawdza przy tworzenia różnych dekoracji, zarówno świątecznych, jak i codziennych. Często używa się jej do pakowania prezentów, tworzenia kart okolicznościowych, świątecznych ozdób i stroików. Na stole dla gości może pełnić funkcję bieżnika lub obrusu, a także majestatycznie zdobionych podkładek pod talerze. Właściwości flizeliny docenili także floryści, z powodzeniem stosując ją do dekoracji bukietów, kompozycji kwiatowych, wianków i wiązanek.

Flizelina tapicerska

W przemyśle tapicerskim od lat stosuje się flizelinę głównie w celu podbicia tylnej ściany mebli. Świetnie się sprawdza jako warstwa antypoślizgowa, jest chętnie używana do produkcji materaców do łóżek jako tkanina obiciowa lub jako kieszenie wyściełające sprężyny mebli.

Flizelina medyczna

Uniwersalność flizeliny potwierdza fakt, że jest często stosowana w medycynie. Używa się jej do produkcji sprzętu ochronnego dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i personelu szpitali i przychodni. Szczególnie znane zastosowanie tego materiału w branży medycznej to oczywiście produkcja maseczek ochronnych, w których flizelina stanowi jedną z warstw, chroniących przed przenikaniem do ust i nosa drobnoustrojów. Flizelina medyczna musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo jej użytkowania.

Flizelina budowlana

W budownictwie materiał ten wykorzystuje się do wzmacniania ścian i sufitów. Włóknina flizelina doskonale maskuje wszelkie pęknięcia i nierówności gładzi, a także wzmacnia łączenia płyt karton-gips.

Gdzie można kupić flizelinę?

Flizelina stała się ostatnio, obok płynów do dezynfekcji, towarem pierwszej potrzeby. Przez ostatnie tygodnie jest jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł w internecie. To zrozumiałe, gdyż jest ważnym składnikiem maseczki ochronnej, tworząc jedną z jej warstw.

Szukając flizeliny w sklepach internetowych należy zwrócić szczególną uwagę na jej jakość, którą potwierdzają certyfikaty i atesty. Odpowiednia gramatura tego materiału to gwarancja jego skuteczności.