Właściwy dobór szafy serwerowej to jeden z najważniejszych etapów planowania infrastruktury IT. To od niej w dużej mierze zależy bezpieczeństwo sprzętu, wygoda w zarządzaniu nim, a także możliwość dalszej rozbudowy całego systemu. Najczęściej wybór sprowadza się do dwóch głównych typów: szaf wiszących oraz szaf stojących. Każde z tych rozwiązań ma swoje unikalne zalety i ograniczenia, dlatego decyzja powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do potrzeb konkretnej organizacji.

Szafy serwerowe wiszące ? kompaktowe i praktyczne

Szafy wiszące zostały stworzone z myślą o miejscach, w których przestrzeń jest mocno ograniczona. Dzięki możliwości montażu na ścianie pozwalają efektywnie zagospodarować biuro, serwerownię czy pomieszczenie techniczne. To rozwiązanie szczególnie cenione w firmach z sektora SMB, które dysponują niewielkimi serwerowniami, a także w lokalizacjach rozproszonych, gdzie nie ma miejsca na duże szafy stojące.

Do głównych zalet szaf wiszących należą:

oszczędność miejsca na podłodze,

łatwy dostęp do sprzętu i kabli podczas prac serwisowych,

dobra cyrkulacja powietrza wokół urządzeń,

prosty montaż i estetyczny wygląd.

Typowe zastosowania obejmują:

punkty dystrybucyjne w oddziałach firm,

niewielkie serwerownie,

biura z ograniczoną przestrzenią techniczną.

Warto jednak pamiętać, że szafy wiszące mają ograniczoną pojemność ? nie sprawdzą się przy dużej liczbie serwerów czy rozbudowanych systemach.

Szafy serwerowe stojące ? elastyczność i skalowalność

Szafy stojące to rozwiązanie znacznie bardziej uniwersalne. Mogą pomieścić dużo większą liczbę urządzeń, a dzięki szerokiej gamie rozmiarów i akcesoriów dają ogromne możliwości rozbudowy. Sprawdzają się w centrach danych, w średnich i dużych firmach oraz wszędzie tam, gdzie planowany jest intensywny rozwój infrastruktury IT.

Ich najważniejsze atuty to:

wysoka pojemność i możliwość instalacji ciężkiego sprzętu,

stabilność i odporność na duże obciążenia,

szerokie opcje zarządzania kablami,

łatwa integracja z systemami chłodzenia,

elastyczność w dopasowaniu do wymagań organizacji.

Choć zajmują więcej miejsca niż szafy wiszące, to właśnie one są najczęściej wybierane przez duże przedsiębiorstwa ? według danych rynkowych, nawet 60% organizacji o rozbudowanej infrastrukturze stawia na szafy stojące jako podstawowy element swoich centrów danych.

Co wybrać ? szafę wiszącą czy stojącą?

Decyzja powinna być uzależniona od specyfiki danej firmy oraz planów na przyszłość.

Szafa wisząca będzie najlepszym wyborem tam, gdzie kluczowe jest zaoszczędzenie miejsca i wygoda codziennego dostępu do urządzeń.

Szafa stojąca okaże się niezbędna w większych środowiskach IT, w których liczy się możliwość dalszej rozbudowy, stabilność oraz bezpieczeństwo cięższego sprzętu.

Ostateczny wybór powinien uwzględniać zarówno bieżące potrzeby, jak i perspektywę rozwoju infrastruktury w kolejnych latach. Dla firm, które szukają kompaktowych i praktycznych rozwiązań, dobrym punktem wyjścia może być oferta szaf wiszących, stanowiących nowoczesny sposób na efektywne zarządzanie przestrzenią IT.

Źródło: Artykuł sponsorowany