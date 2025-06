Transport ładunków wielkogabarytowych to zadanie wymagające precyzyjnego planowania, odpowiedniego zabezpieczenia oraz znajomości przepisów i procedur. Niezależnie od tego, czy przewozisz maszyny przemysłowe, elementy konstrukcyjne czy inne nietypowe towary – odpowiednie przygotowanie ładunku to klucz do bezpiecznego i sprawnego transportu. W tym poradniku podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę.

Określ dokładne wymiary i wagę ładunku

W transporcie drogowym obowiązują określone normy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i masy pojazdów poruszających się po drogach publicznych bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Zgodnie z polskimi przepisami standardowe dopuszczalne gabaryty dla pojazdów i zestawów drogowych to:

długość : do 16,5 m dla ciągnika siodłowego z naczepą lub do 18,75 m dla zestawu z przyczepą,

szerokość : do 2,55 m (lub 2,6 m dla pojazdów chłodniczych),

wysokość : do 4,0 m,

masa całkowita zestawu : do 40 ton (w przypadku transportu krajowego), a w niektórych sytuacjach do 44 ton (np. dla kontenerów morskich przewożonych intermodalnie).

Jeśli ładunek przekracza którykolwiek z tych parametrów – mówimy o transporcie ponadgabarytowym, który wymaga uzyskania stosownych zezwoleń i często także dodatkowych działań, takich jak organizacja pilotażu czy wcześniejsze zgłoszenie trasy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Sprawdź, czy potrzebujesz specjalnych zezwoleń

Jeśli ładunek przekracza dopuszczalne wymiary lub wagę określoną przepisami prawa drogowego, konieczne będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dotyczy to zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych – w tym drugim przypadku należy uwzględnić również przepisy obowiązujące w krajach, przez które przebiega trasa transportu.

W Polsce zasady poruszania się pojazdów nienormatywnych reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz szczegółowe zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Zezwolenia podzielone są na siedem kategorii, w zależności od typu pojazdu, gabarytów oraz częstotliwości przejazdów:

I kategoria – dotyczy pojazdów przekraczających tylko dopuszczalne naciski osi (do 11,5 tony na oś), ale mieszczących się w wymiarach i dopuszczalnej masie całkowitej.

II–VII kategoria – obejmuje różne kombinacje przekroczeń wymiarów, masy i nacisków, w tym przewozy jednorazowe i wielokrotne, po drogach publicznych, krajowych czy lokalnych. Najczęściej transporty wielkogabarytowe podlegają pod kategorie III–VI.

Przy transporcie międzynarodowym, każdy kraj ma własne regulacje dotyczące zezwoleń – różnią się one nie tylko formalnościami, ale również dopuszczalnymi wymiarami i wymaganiami co do pilotażu czy oznaczenia pojazdu. Dlatego też warto współpracować z doświadczoną firmą spedycyjną, która nie tylko zorganizuje dokumenty, ale również dopilnuje zgodności całej operacji z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie ładunku

Bezpieczeństwo w transporcie to absolutny priorytet – szczególnie w przypadku ładunków wielkogabarytowych, których rozmiary i masa znacząco zwiększają ryzyko uszkodzeń, nie tylko przewożonego towaru, ale także infrastruktury drogowej czy innych uczestników ruchu. Odpowiednie zabezpieczenie ładunku ma kluczowe znaczenie zarówno dla bezpiecznego przebiegu transportu, jak i zminimalizowania strat finansowych.

Ładunek wielkogabarytowy powinien być zabezpieczony przed:

przesunięciem podczas gwałtownego hamowania lub zmiany kierunku jazdy,

przewróceniem w trakcie pokonywania zakrętów lub wzniesień,

uszkodzeniem mechanicznym czy wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg).

W tym celu stosuje się szereg specjalistycznych rozwiązań:

Pasy mocujące i łańcuchy napinające – dobierane indywidualnie do masy i konstrukcji ładunku. Ważne, by były certyfikowane, posiadały odpowiednią wytrzymałość i były zamocowane zgodnie z obowiązującymi normami (np. EN 12195-1).

Kliny, podkłady, belki dystansowe i antypoślizgowe maty – zapobiegają przemieszczaniu się elementów ładunku oraz rozkładają siły nacisku na większą powierzchnię.

Folia stretch, plandeki, siatki ochronne – chronią ładunek przed zabrudzeniem, wilgocią, kurzem czy wiatrem. W przypadku delikatnych powierzchni mogą również zapobiec zarysowaniom.

Zabezpieczenia antykorozyjne – w przypadku towarów podatnych na rdzewienie (np. konstrukcje stalowe, maszyny), stosuje się powłoki ochronne, osuszacze powietrza lub specjalne opakowania barierowe.

Warto również pamiętać o odpowiednim oznakowaniu ładunku, szczególnie jeśli wystaje poza obrys pojazdu. Wymagane mogą być m.in. chorągiewki, lampy ostrzegawcze, tablice informujące o ładunku ponadgabarytowym – wszystko to zwiększa widoczność pojazdu i minimalizuje ryzyko kolizji.

Przygotuj dokumentację transportową

Dokumentacja to nieodłączny element każdego transportu. W przypadku ładunków wielkogabarytowych mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak:

zezwolenia na przejazd,

plan trasy,

dokumenty celne (w przypadku transportu międzynarodowego),

instrukcja załadunku i rozładunku,

dokumenty techniczne dotyczące ładunku.

Warto skonsultować się z firmą spedycyjną, która pomoże skompletować wszystkie niezbędne dokumenty.

Zorganizuj odpowiedni sprzęt do załadunku i rozładunku

Ze względu na duże gabaryty i ciężar, załadunek i rozładunek tego typu ładunków wymaga użycia specjalistycznego sprzętu – dźwigów, wózków widłowych, suwnic czy podnośników. Kluczowe jest tu również doświadczenie operatorów oraz zachowanie zasad BHP.

Upewnij się, że miejsce załadunku i rozładunku jest odpowiednio przygotowane i dostępne dla potrzebnego sprzętu.

Wybierz doświadczonego przewoźnika

Transport ładunków wielkogabarytowych to nie jest zwykły przewóz – to złożone logistyczne przedsięwzięcie, które wymaga precyzji, doświadczenia i znajomości przepisów. Właśnie dlatego wybór odpowiedniego przewoźnika ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej operacji.

Nie każda firma transportowa dysponuje zapleczem technicznym i kompetencjami niezbędnymi do obsługi ładunków ponadgabarytowych. Warto postawić na sprawdzonego partnera, który:

posiada odpowiedni tabor – w tym naczepy niskopodwoziowe, platformy modułowe czy lawety przystosowane do przewozu ciężkiego i niestandardowego sprzętu,

zna procedury i przepisy obowiązujące w Polsce i za granicą – zarówno dotyczące zezwoleń, jak i ograniczeń drogowych czy wymagań związanych z pilotażem,

oferuje kompleksowe wsparcie – od pomocy w przygotowaniu dokumentacji, przez planowanie trasy, aż po organizację eskorty i kontakt z odpowiednimi służbami drogowymi.

Takim partnerem jest firma DJ Transport, która od lat specjalizuje się w realizacji trudnych i nietypowych transportów na terenie Polski i Europy. Zespół DJ Transport to doświadczeni logistycy i kierowcy, którzy doskonale rozumieją specyfikę przewozów ponadgabarytowych. Firma dba nie tylko o bezpieczeństwo ładunku, ale również o terminowość, transparentną komunikację i indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Powierzając transport specjalistom z DJ Transport, zyskujesz pewność, że cały proces zostanie przeprowadzony sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez zbędnych przestojów, formalności czy stresu.

Masz ładunek do przewiezienia? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT

Chcesz poznać cenę transportu wielkogabarytowego? Skorzystaj z bezpłatnej wyceny!

BEZPŁATNA WYCENA

Przeczytaj również:

Czas na tulipany: Sezonowe szczyty w transporcie Polska–Holandia

Źródło: Artykuł sponsorowany