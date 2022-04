Wśród całej rodziny pomidorowych krzewów rozróżnić można nawet kilkaset odmian. Poszczególne z nich różnią się wielkością oraz smakiem owoców czy pokrojem rośliny, dlatego warto poznać najsmaczniejsze odmiany pomidorów i wprowadzić je do swojego ogrodu. Poznaj nasze typy.

Najsmaczniejsze odmiany pomidorów do ogrodu

Poniższe propozycje mogą być uprawiane w gruncie oraz w tunelach foliowych. Wszystkie wyróżniają się doskonałym smakiem, a ich walory możesz wykorzystać jedząc je na surowo, dodając do różnego rodzaju dań lub jako bazę przetworów czy zup.

Bawole Serce

Jedna z najsmaczniejszych odmian pomidorów malinowych. Charakteryzuje się podłużnymi owocami, ze słodkim i soczystym miąższem. Zaletą odmiany jest mała ilość nasion wewnątrz owocu, dlatego najlepiej smakuje jedzony na surowo, bez uprzedniego przetworzenia.

Warto podkreślić, że plony Bawolego Serca to jedne z największych wśród pomidorowych krzewów. Niektóre egzemplarze mogą osiągnąć ponad 8 cm średnicy i ponad 500 g wagi. Pędy krzewu są wiotkie, dlatego należy prowadzić je po palikach. Zaleca się wybranie jednego lub dwóch pędów, a pozostałe, wyrastające z boku, delikatnie uszczykiwać.

Odmiana zaliczana jest do grupy bardzo plennych, choć jest dość wrażliwa na zmienne temperatury oraz ataki szkodników i chorób.

San Marzano

Idealna do uprawy gruntowej oraz szklarniowej. Osiąga do 1,5 metra wysokości, dlatego potrzebuje specjalnych podpór. Ze względu na swój specyficzny kształt, zalicza się je do pomidorów ’gruszkowych’.

Owoce San Marzano są wydłużone, o głębokiej, ciemnoczerwonej barwie. Wyróżnia je bardzo słodki miąższ i silny aromat. Odmiana dość kapryśna w kwestii stanowiska i rodzaju gleby, co spowodowane jest jej pochodzeniem. Ojczyzną krzewu jest włoska Kampania, dlatego od hodowcy wymaga, by ten zapewnił jej dużo słońca i żyzną glebę. Odwdzięcza się wybitnymi walorami smakowymi, które można wykorzystać jako dodatek do zup czy sosów, głównie ze względu na dużą zawartość tzw. suchej masy. We Włoszech jest najchętniej stosowaną bazą dla aromatycznych i esencjonalnych dodatków do pizzy.

Faworyt

Jedna z najplenniejszych odmian pomidora malinowego. Owoce mają lekko spłaszczony kształt i malinowe wybarwienie skórki. Są duże, słodkie i aromatyczne.

Odmiana nie jest podatna na choroby, dlatego sprawdzi się w uprawie amatorskiej. Dorasta do 2 metrów wysokości, wymaga palikowania.

Olka Polka

Odmiana pomidora koktajlowego, której plony są niewielkie, żółte o słodko-kwaśnym smaku. Idealne do sałatek i bezpośredniego spożycia. Świetnie odświeża i aromatyzuje potrawy.

Olka Polka to odmiana niska, aczkolwiek bardzo plenna, a pierwsze owoce dojrzewają już w lipcu. Można ją uprawiać w gruncie, pod folią, a nawet w doniczkach.

Maskotka

Odmiana do uprawy gruntowej oraz doniczkowej. Niewielkie krzewy są bardzo plenne, a owoce słodkie i soczyste. Zaletą Maskotki jest wczesne dojrzewanie, dlatego jej owocami możesz cieszyć się już w lipcu.

