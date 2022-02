Nasze domy, mimo słynnej polskiej gościnności, pełnią przede wszystkim funkcję twierdzy, do której wstęp mają tylko wybrańcy. Jeśli nie chcesz, by sąsiedzi lub przechodnie nie zerkali do Twojego domu, a nie lubisz zbytnio firan i zasłon, pomyśl o założeniu w mieszkaniu rolet okiennych. Zewnętrzne, wewnętrzne, materiałowe – wybór jest duży. Na stronie dopasujrolety znajdziesz różne rolety, które możesz wybrać do swojego wnętrza domu i czuć się w nim zawsze komfortowo.

Rolety wewnętrzne

Roleta do mieszkania w bloku nie powinna być przytłaczająca. Pamiętaj, że roleta to nie tylko kawałek materiału, który ochrania mieszkanie przed zaglądającymi sąsiadami. Rolety mogą pełnić funkcję dekoracyjną, ale przy okazji chronią nas przed promieniami słonecznymi i nagrzewaniem pokoju albo stanowią izolację akustyczną czy nawet chronią dom przed włamaniem. Podstawowym podziałem rolet jest ten na zewnętrzne i wewnętrzne, czyli zamocowane w pomieszczeniu lub po zewnętrznej stronie okna na ramie okiennej.

Rolety klasyczne wewnętrzne to te, które są założone w pomieszczeniu domu. Główna funkcja to przede wszystkim zapewnienie domownikom prywatności i ochrona przed światłem słonecznym. Pełnią również z reguły istotną funkcję dekoracyjną. Rolety te dzielą się pod względem swojej konstrukcji na zwijane, rolety rzymskie, austriackie, plisowane i rolety okienne dzień noc. Rolety zwijane to takie, które przy podnoszeniu do góry, zwijają się w rolkę. To jeden z najpopularniejszych mechanizmów w roletach okiennych. Rolety zewnętrze materiałowe doskonale sprawdzają się również do okien dachowych.

Roleta okienna to również okazja do eksperymentów. Wśród rodzajów rolet znajdziesz całą paletę barw i nadruków, które pozwolą jednym ruchem całkowicie odmienić wystrój pokoju. Pastelowe odcienie, mocne kolory, a może geometryczne wzory? Wybór należy do Ciebie!

Rolety okienne zewnętrzne

Rolety zewnętrzne mogą być naokienne, nakładane albo elewacyjne (rolety natynkowe). W przypadku naokiennych, skrzynka rolety mocowana jest u góry ramy okna. Warto wiedzieć, że kaseta rolety zasłania część okna, dlatego tego rozwiązania nie poleca się w przypadku niezbyt dużych okien. Rolety nakładane na okno mogą być zamontowane jedynie w przypadku montażu lub wymiany okien. Kaseta rolety znajduje się nad oknem, dzięki czemu jest ukryta w ścianie. Najbardziej popularne są jednak rolety elewacyjne. Ich skrzynki montowane są do elewacji nad oknem, prowadnice zaś we wnęce okiennej.

A do czego przydają się rolety zewnętrzne? Okazuje się, że mają one wiele cennych dla domu zalet, a mając je na wyposażeniu domu, podnosimy nawet wartość samego mieszkania. Rolety takie przede wszystkim chronią przed słońcem i nagrzewaniem. W przeciwieństwie do rolet wewnętrznych, zewnętrzne nie przepuszczają promieni słonecznych, więc są idealne do pomieszczenia nawet w bardzo gorące dni. Zimą z kolei chronią okna przed uciekaniem ciepła oraz ich dodatkowym wychładzaniem przez wiatr. Oprócz tego rolety stanowić mogą również izolację akustyczną, czyli zmniejszenie poziomu dźwięków dochodzących do domu z zewnątrz. Mogą stanowić świetny wybór dla osób mieszkających w pobliżu ruchliwych jezdni. Rolety zewnętrzne na pewno bardziej zaciemniają pomieszczenia w porównaniu do tych z materiału, dlatego idealnie sprawdzą się w sypialni, szczególnie latem. Rolety zewnętrzne mogą stanowić ochronę również przed włamaniem. Istnieją również specjalne rolety antywłamaniowe, którego prowadnice są wzmocnione, a pancerz jest grubszy i bardziej sztywny.

Źródło: Artykuł sponsorowany