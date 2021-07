Masz mało miejsca, a chcesz korzystać z pralki i suszarki? Jednym z często spotykanych rozwiązań takiej sytuacji, jest postawienie urządzeń na sobie, w słupku. Jednak czy jest to zalecane przez producentów AGD? Sprawdziliśmy to dla Ciebie! Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Suszarka na pralce – czy takie ustawienie jest dozwolone?

Jeśli mieszkasz w bloku, to na pewno borykasz się z problemem za małej przestrzeni. To zupełnie normalne, jednak nie musisz rezygnować z urządzeń, które zajmują dużo miejsca, takich jak np. suszarka. To bardzo przydatne urządzenie umożliwia wysuszenie prania, dzięki czemu nie musisz rozstawiać ubrań w mieszkaniu. Co zrobić, żeby pomieścić wszystkie potrzebne urządzenia? Mówiąc najbardziej ogólnie, trzeba lepiej zorganizować przestrzeń. Jednym z rozwiązań jest ustawienie sprzętu w słupku, jeden na drugim. Wiele osób korzysta z takiej możliwości. Co ważne, producenci AGD nie mają zastrzeżeń do takiego ustawiania sprzętu. Wystarczy tylko przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Szukasz pieniędzy na to, żeby kupić nową pralkę oraz suszarkę? Skorzystaj z możliwości, jakie daje chwilówka bez bik.

Jak bezpiecznie ustawić suszarkę na pralce?

Zarówno suszarka, jak i pralka to urządzenia, które dużo ważą. Dlatego, ważne jest, żeby je odpowiednio ustawić i zabezpieczyć. Przede wszystkim, trzeba zadbać o to, żeby powierzchnia była równa i odpowiednio wypoziomowana. Jeśli jednak twoja podłoga ma delikatne nierówności, to możesz je zniwelować, regulując nóżki w pralce. Złe wypoziomowanie może skutkować tym, że urządzenie będzie drgało. To szczególnie niebezpieczne biorąc pod uwagę to, że na pralce będzie ustawiona suszarka.

O czym jeszcze warto pamiętać, decydując się na takie rozwiązanie? O wyborze odpowiedniego łącznika do urządzeń. Z tym wiąże się też to, jakie modele bierzesz pod uwagę. Najlepiej jest wybrać urządzenia o tej samej głębokości oraz od tego samego producenta. Dzięki temu łącznik będzie też dobrze dopasowany, a urządzenia będą wizualnie wyglądać podobnie. Jeśli jednak wybierasz pralkę od jednego producenta a suszarkę od innego, to łącznik dopasuj do tego drugiego sprzętu. Będzie on dopasowany do rozstawu nóżek urządzenia, dzięki czemu zapewni większą stabilność. Brakuje Ci pieniędzy na to, żeby kupić odpowiedni model? Przyda Ci się chwilówka bez bik. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego łącznika, to możesz też spróbować zbudować półkę lub stojak, na którym umieścisz urządzenie.

Źródło: Artykuł partnerski