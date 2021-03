W ostatnim czasie zyskały na popularności kwadratowe formaty zdjęć. Stało się tak, dzięki znanemu portalowi społecznościowemu, jakim jest Instagram. Wszystkie zdjęcia umieszczane na tej społecznościówce, charakteryzują się właśnie kwadratową orientacją. Dlatego też kwadratowe fotografie w proporcji 1:1 stały się niezwykle modne wśród amatorów fotografii.

W jaki sposób wykorzystać kwadratowe zdjęcia?

Instafoty to wyjątkowe fotografie, które idealnie nadają się do tak zwanych ramek galeryjek, w których mieści się większa ilość odbitek. Właśnie dlatego warto wywołać zdjęcia w wybranym laboratorium fotograficznym i zrobić niepowtarzalny prezent bliskiej osobie. Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty internetowego fotolabu, ponieważ ten rodzaj usług, jest obecnie na bardzo wysokim poziomie i w bardzo przystępnych cenach. Dlatego też, jeśli udało Ci się zrobić świetne ujęcia, to nie ma sensu zwlekać, tylko należy zamówić wywoływanie zdjęć online. Kwadratowe formaty większości z nas przywołują na myśl zdjęcia z Instagrama, ale także, jeśli obramowane są dyskretną, białą ramką, to również kojarzą się z dawnymi zdjęciami z polaroida. Poza tym powstała także moda na tworzenie fotograficznych girland na sznurku. Są to szczególne ekspozycje skomponowane z wybranych zdjęć, najczęściej w kwadratowym formacie i powieszone na bawełnianym sznurku, przy pomocy małych klamerek lub spinaczy do bielizny. Taka ozdoba świetnie nadaje się do biura, pracowni, czy też do stworzenia wyjątkowego klimatu we własnym pokoju. Wydrukowane, kwadratowe instafoty, kojarzące się ze starymi, polaroidowymi zdjęciami doskonale łączą wpływy z przeszłości z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Oprócz tego taką zgrabną fotografię możemy przyczepić magnesem do lodówki. Wywołany i estetycznie zapakowany w ozdobne pudełko zestaw odbitek, może także stanowić ciekawy upominek. Z pewnością taki osobisty prezent zostanie doceniony przez obdarowaną osobę i wywoła szczery uśmiech na jej twarzy.

Kwadratowe zdjęcia w nieco większym rozmiarze niż 10X10 cm, tzn. 20X20 cm lub nawet 30X30 cm, świetnie prezentują się na ścianie. W szczególności, jeżeli wybierzemy zdobione ramy i umieścimy w nich piękne portrety. Stylowe czarno-białe zdjęcia portretowe wydrukowane w rozmiarze 30X30 cm i zawieszone na jasnej, niezagospodarowanej ścianie, z całą pewnością będą stanowiły niesamowitą ozdobę Twojego mieszkania, obok której nikt nie przejdzie obojętnie. Oczywiście zdjęcia w orientacji kwadratowej możemy również łączyć ze zdjęciami o klasycznych proporcjach i tworzyć z nich interesujące kompozycje. Wystarczy uruchomić kreatywną stronę swojej natury i puścić wodze fantazji.

Polecamy!

Źródło: Artykuł partnerski