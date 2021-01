Korzystanie z usług Agencji Pracy od zawsze budzi sporo obaw u obu stron, czyli zarówno przedsiębiorców, jak i potencjalnych pracowników. Takie pośrednictwo kojarzy się głównie z dodatkowymi kosztami, wieloetapową rekrutacją i niezbyt korzystnymi warunkami zatrudnienia. Jednak, czy tego typu obawy są słuszne? Po pierwsze należy zdać sobie sprawę, że jest to branża, która dynamicznie się rozwija, a wysoka konkurencyjność sprawia, że jakość usług musi tu być naprawdę wysoka. Zatem niegdyś wypracowany czarny PR przez państwowe tak zwane pośredniaki, powinien zdecydowanie zostać zapomniany.

Co zyskuje pracodawca korzystający z pośrednictwa pracy?

Przede wszystkim nie musi posiadać swojego działu HR, ani tracić na to swojego czasu co jest gigantyczną oszczędnością. Nie trzeba też zwiększać zatrudnienia administracyjnego, które wiąże się z ryzykiem. Agencja pośrednictwa pracy bierze na siebie pełną odpowiedzialność za proces rekrutacji oraz dokonuje wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem. Do tego nie można pominąć pełnej obsługi kadrowo-płacowej pracowników oraz przejrzystego systemu rozliczeń. Poza tym coraz więcej Agencji Pracy z Wrocławia, Warszawy, Katowic, Poznania oraz innych miast, stara się przede wszystkim wypracować dla swoich parterów biznesowych warunki zapewniające elastyczność i optymalizacje kosztów.

Wsparcie, oparte na doświadczeniu

Skuteczne wsparcie w zatrudnieniu, czy też leasing pracowniczy czyli ich wypożyczenie, musi być oparte na doskonałej znajomości rynku pracy, a także dobrych metodach poszukiwania specjalistów w rozlicznych gałęziach biznesu. Agencja Pracy z Wrocławia AB OVO Solutions, nieustannie śledzi rynek i zmiany gospodarcze, dzięki czemu od ręki wypracowuje optymalne metody wsparcia dla przedsiębiorców oraz kandydatów do pracy. W tym klient ma zagwarantowaną opiekę i doradztwo specjalistów, których działania koncentrują się na indywidualnym podejściu do Klienta. Agencja Pracy AB OVO Solutions, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zdołała rozszerzyć działalność na cały kraj i swoje usługi wspiera posiadając kilka biur w centralnych punktach Polski. Każdego miesiąca zatrudnia kilkuset pracowników z Polski i Ukrainy. Przejrzyste warunki oferty sprawiają, że pozyskuje partnerów biznesowych.

Źródło: Artykuł partnerski