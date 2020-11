Specjalistyczne czytniki oraz komputery mobilne pomagają personelowi medycznemu zaoszczędzić czas i usprawnić codzienną pracę.

Firma Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach dla biznesu, wraz ze swoimi partnerami umożliwiająca firmom osiąganie najwyższych poziomów wydajności, zaprezentowała dziś nowe rozwiązania dla sektora opieki zdrowotnej umożliwiające pozytywną identyfikację pacjenta, zwiększające wydajność operacyjną oraz poprawiające komfort pracy z pacjentami. Nowy specjalistyczny czytnik z serii CS60-HC oraz komputery mobilne TC21-HC i TC26-HC to kolejny dowód na głębokie zaangażowanie firmy Zebra w opracowywanie rozwiązań realizujących potrzeby szpitali oraz zintegrowanych systemów dostaw w celu poprawy opieki nad pacjentami.

Skaner towarzyszący CS60-HC to urządzenie wielofunkcyjne, posiadające specjalną konstrukcję umożliwiającą łatwą i intensywną dezynfekcję. Dzięki swojej budowie urządzenie można łatwo dostosować do zróżnicowanych potrzeb – czytnik może być używany jako urządzenie przewodowe, bezprzewodowe, przenośne oraz stacjonarne. Taka wszechstronność znacząco obniża ryzyko inwestycyjne, ponieważ czytnik może być użytkowany w trybie bezprzewodowym jak i przewodowym, w zależności od aktualnych, zmieniających się potrzeb klinicznych. W trybie skanera bezprzewodowego, poręczny czytnik CS60-HC stanowi doskonałe narzędzie wspierające pracę personelu pielęgniarskiego, np. w identyfikacji pacjentów czy w dysponowaniu lekami.

Jako urządzenie przewodowe CS60-HC może być wykorzystywany w aptekach, laboratoriach lub innych instytucjach medycznych zajmujących się np. dystrybucją leków, obsługą rejestrów medycznych, weryfikacją oraz raportowaniem próbek medycznych. Wraz ze skanerem towarzyszącym CS60-HC Zebra oferuje zestaw narzędzi DataCapture DNA umożliwiający zwiększenie produktywności, wgląd w stan posiadanych urządzeń, ułatwiający zarządzanie nimi oraz pozwalający na sprawne tworzenie aplikacji. Narzędzia te obejmują m.in. rozwiązanie Blood Bag Parse+ służące do sczytywania i analizowania kodów kreskowych z worków na krew za pomocą jednego kliknięcia.

Nowe komputery mobilne firmy Zebra – TC21-HC oraz TC26-HC – stanowią znaczące usprawnienie komunikacji oraz współpracy pomiędzy personelem medycznym w opiece nad pacjentem. To również idealne rozwiązanie ułatwiające współpracę pomiędzy pracownikami i zespołami o różnych zakresach obowiązków i specjalizacjach, np. zajmujących się transportem pacjentów, zarządzaniem obiektami i materiałami, inżynierią biomedyczną oraz ochroną a personelem pracującym bezpośrednio z pacjentami. Modele TC21-HC oraz TC26-HC pracują na bazie systemu Android 10, oferując użytkownikom znajomy interfejs. Obudowa zaprojektowana została specjalnie z myślą o branży medycznej – jest odporna na częste i agresywne zabiegi dezynfekcyjne, co w codziennym użytkowaniu pomaga ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji na terenie obiektów ochrony zdrowia. Ponadto, TC26-HC to pierwszy model firmy Zebra przeznaczony dla branży medycznej wyposażony w pełną gamę technologii WAN oraz telefonii komórkowej, dzięki czemu zarówno zespoły kliniczne jak i niemedyczne mogą pozostawać w ciągłym kontakcie wszędzie tam, gdzie nie jest dostępna jednolita sieć WiFi, np. na terenie rozległych kompleksów, w przypadku opieki nad pacjentem w domu lub w obiektach alternatywnych.

„Rosnące wymagania pacjentów sprawiają, że osoby zarządzające obiektami medycznymi poszukują sposobów na usprawnienie pracy i komunikacji personelu, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa oraz komfortu pacjentów” – powiedziałł Chris Sullivan, szef działu Global Healthcare Practice w firmie Zebra Technologies. „Nowe czytniki i komputery mobilne w ofercie firmy Zebra zapewniają personelowi klinicznemu wsparcie w czasie rzeczywistym w ich pracy z pacjentami, ograniczając codzienne utrudnienia, które rozpraszają i odciągają personel od głównych obowiązków oraz powodują często zmęczenie i zawodowe wypalenie.”

Na komputerach mobilnych TC21-HC i TC26-HC preinstalowany jest wszechstronny, gotowy do użycia przy pierwszym uruchomieniu, pakiet programów Mobility DNA, dzięki któremu zarówno pracownicy opiekujący się pacjentami jak i specjaliści działów IT są w stanie łatwiej wdrożyć, zabezpieczyć i zoptymalizować nowe urządzenia. Opcjonalna licencjaMobility DNA Enterprise License odblokowuje w pakiecie Mobility DNA dodatkowe narzędzia, które w jeszcze większym stopniu poprawiają produktywność i ułatwiają zarządzanie sprzętem.

