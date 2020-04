Dni coraz dłuższe, słońca coraz więcej… A to oznacza, że sezon na plażowanie coraz bliżej! Już niebawem zaczną się wyjazdy nad jeziora i morze, a także zagraniczne podróże do tropików. Warto zadać o ten ważny element garderoby, jakim jest kostium kąpielowy, już teraz! Podpowiadamy, jak dobrać idealny model do swojej sylwetki.

Jednoczęściowe kostiumy są trendy!

Stroje kąpielowe jednoczęściowe wróciły do łask, co jest z pewnością dobrą wiadomością dla ich fanek. Prezentują się doskonale w przypadku pełniejszych sylwetek, jak i bardzo szczupłych kobiet. W prostocie ich formy tkwi uniwersalność. Jeśli chcesz wyeksponować piękny biust, zwróć uwagę na kostiumy kąpielowe z dekoltem typu carmen, podkreślające zmysłowo ramiona i szyję. Dobrym pomysłem będzie także sięgnięcie po kostium z wiązaniem przy szyi, co optycznie wysmukli sylwetkę. Niskie kobiety, które chcą wizualnie wydłużyć nogi, powinny postawić na kostium z wysokimi wycięciami w okolicach pachwin, a unikać kostiumów zasłaniających część ud. Jeśli należysz do kobiet o chłopięcej figurze, małym biuście i stosunkowo wąskich biodrach, przyjrzyj się bliżej kostiumom asymetrycznym lub z wyraźnymi zdobieniami w górnej części stroju. W ten sposób wyrównasz wizualnie proporcje.

Dwuczęściowe kostiumy nigdy nie wychodzą z mody!

Czasy, gdy stroje kąpielowe dwuczęściowe były jednoznaczne z bikini mamy już dawno za sobą. Dzięki temu kobiety o każdym typie sylwetki mogą wybrać idealny fason dla siebie. Panie chcące zamaskować pośladki i dolną część brzucha powinny wybrać kostium z mocniej zabudowanym dołem, np. w formie szortów lub majtek typu hipster. Posiadaczki większych piersi, by zapewnić sobie maksimum komfortu, mogą sięgnąć po usztywniane góry z fiszbinami, wykonane z przewiewnych i szybkoschnących materiałów (znajdziesz je m.in. na Etam.pl). Dzięki temu będą miały pewność, że nawet podczas szaleństwa w wodzie lub gry w siatkówkę nie dojdzie do niekomfortowej sytuacji, związanej z przemieszczaniem się piersi.

Odpowiednio dobrany kostium kąpielowy jest w stanie pięknie podkreślić najmocniejsze strony figury, jednocześnie subtelnie tuszując niedoskonałości. Pamiętaj jednak, że to Twój komfort jest najważniejszy i jeśli kostium podoba się Tobie (choć teoretycznie nie jest idealnie dopasowany do Twojej sylwetki) – nikomu innemu nic do tego!

Źródło: Artykuł partnerski