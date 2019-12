Założenie firmy to dopiero początek drogi przedsiębiorcy. Nawet najlepszy i najbardziej dopracowany pomysł będzie wymagał reklamy. Zagadnienie to jest bardzo szerokie i może sprawiać trudności osobie, która do tej pory nie miała praktycznego doświadczenia z marketingiem.



Zapukać do odpowiednich drzwi

Samodzielne prowadzenie działań marketingowych to nie lada wyzwanie, z którym nie każdy przedsiębiorca umie sobie poradzić. Niekiedy najkorzystniejszą, także pod względem ekonomicznym, decyzją jest zatrudnienie specjalisty. Na początek warto się rozejrzeć, czy w naszym mieście siedzibę ma dobrze oceniany dom mediowy. Warszawa to jedno z miejsc, gdzie bez trudu znajdziemy odpowiednia agencję, na przykład Fabrykę Marketingu. Eksperci pomogą nam w ustaleniu strategii działania, zaproponują szyte na miarę rozwiązania i rozwieją ewentualne wątpliwości.

Podstawowe kroki

Duża cześć reklamy i szeroko rozumianej komunikacji z klientem przenosi się do Sieci. Dlatego tak ważne jest, by zadbać o swoją widoczność. Podstawą jest założenie dedykowanego fanpage’a, na którym będziemy zamieszać najważniejsze informacje o firmie, promocjach, różnego rodzaju akcjach. Zadbajmy także o to, by profil był odpowiednio uzupełniony. Przyciągające uwagę zdjęcie w tle, dobrze dobrana miniaturka i oczywiście opis naszej działalności. Social media dają nam ogromne możliwości. Dzięki nim możemy nie tylko udostępniać treści, ale także je reklamować.

Promocja firmy

Początek pracy nad własną firmą to także konieczność zaznajomienia z nią potencjalnych klientów. Możemy to zrobić wybierając się na targi branżowe, wykorzystując influencerów albo korzystając z narzędzi takich tak Google Ads.

Wiele działań nie będzie jednak możliwych bez absolutnie podstawowego elementu, jakim jest własna strona www. To na niej klienci będą szukać informacji na nasz temat. Ułatwimy im to, stosując zasady user experience. Dzięki nim nasz portal będzie bardziej intuicyjny i dostarczy użytkownikom pozytywnych wrażeń.

Choć zaplanowanie działań marketingowych dla nowej firmy może nieco przerażać, z pomocą doświadczonych ekspertów powinniśmy sobie poradzić ze wszystkimi, nawet najbardziej skomplikowanymi kwestiami.

Źródło: Artykuł partnerski