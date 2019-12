Przez cały rok nasza dieta powinna się opierać głównie na produktach sezonowych. Są one najzdrowsze i najsmaczniejsze. Niestety, w zimie ich lista znacznie się skraca. W tym czasie powinniśmy zrezygnować z ogórków, pomidorów, szpinaku i cytrusów. Oczywiście znajdziemy je na sklepowych półkach, jednak ich jakość może niekiedy pozostawiać wiele do życzenia.

Popularnie i zdrowo

Marchewka to warzywo, które powinniśmy jeść przez cały rok. W zimie szczególnie. Dlaczego? Zawarty w niej karoten pozytywnie wpływa na wygląd naszej cery i pomaga radzić sobie z brakiem promieni słonecznych. Co więcej, marchew poprawia przemianę materii i wzmacnia naszą odporność. Sprawdzi się zarówno na surowo, jak i w postaci gotowanej. Możemy ją także wykorzystać do przyrządzenia soku.

Bogactwo witamin

Zdrowe jedzenie z pewnością pozytywnie wpłynie na wzmocnienie naszej odporności, co ma ogromne znaczenie szczególnie zimą. W menu bez wątpienia powinny się znaleźć cebula i czosnek. Pierwsza z wymienionych jest bogatym źródłem witaminy C i A oraz całego mnóstwa minerałów takich jak fosfor, magnez i cynk. Z cebuli często przygotowuje się domowy syrop, który doskonale radzi sobie ze zwalczaniem pierwszych objawów przeziębienia. Czosnek z kolei pozytywnie wpływa na trawienie, walczy ze złym cholesterolem, a regularnie spożywany poprawia odporność organizmu.

(Nie)zimowe kolory

Wszystkie zdrowe produkty, które włączymy do diety zimą to prawdziwe bomby witaminowe. Nie inaczej jest w przypadku buraka. Podobnie jak cebula, zawiera on witaminę C. Ponadto zmniejsza ryzyko zachorowania na anemię. Buraki są świetnym dodatkiem do sałatek czy dań głównych. Możemy je także spożywać w formie syropu. Ścieramy buraka na tarce, mieszamy z miodem, a następnie gotujemy na wolnym ogniu. Przed podaniem płyn należy wystudzić.

Producent ma znaczenie

Sklepowe półki uginają się pod ciężarem różnego rodzaju produktów. Dotyczy to także warzyw i owoców. Niestety niektóre z nich są pryskane niebezpiecznymi dla nas substancjami i zamiast nam pomóc, mogą jedynie zaszkodzić. Rozwiązaniem jest żywność ekologiczna. Pochodzi ona z bezpiecznych upraw, od sprawdzonych producentów.

Źródło: Artykuł partnerski