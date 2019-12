Podstępna choroba, stanowiąca największą zmorę polskich rolników, uprawiających zboże – septorioza. Jak ją zidentyfikować i jakie środki stosować, by ją zwalczyć?

Septorioza uważana jest za jedną z czyniących największe spustoszenie chorób grzybowych, jakie mogą rozprzestrzenić się na Twoich uprawach. Jej rozpoznanie w początkowej fazie rozwoju jest praktycznie niemożliwe – przez pierwsze dwadzieścia dni rozwój grzyba nie daje żadnych objawów. Najlepszym przyjacielem tego patogenu jest wilgoć. W związku z tym rozwija się szczególnie dobrze w uprawach na mocnych glebach o dużym zasiewie.

Aby rozpoznać tę chorobę, konieczna jest wiedza dotycząca objawów jej konkretnej odmiany. Warto uważnie przyglądać się zbożu, by rozpoznać ją w początkowej fazie. Najlepszym zabezpieczeniem będzie jednak stosowanie prewencyjnych oprysków, które pozwolą na niemal stuprocentowe uniknięcie choroby. Przygotowując się do nich, należy skupić się na doborze odpowiedniego, dwuskładnikowego preparatu. Równie ważne jest zastosowanie go we właściwym momencie i powtórzenie tego zabiegu dwa razy.

Septorioza plew – jak ją rozpoznać?

Septorioza plew to jedna z odmian tej choroby grzybowej. Aby ją rozpoznać, należy przyjrzeć się nie tylko liściom, ale również źdźbłom, plewom i osadkom kłosowym. Najczęstszym objawem jest obecność owalnych plamek, które w przypadku rozwoju patogenu na przedwiośniu przybierają barwę jasnobrązową. Najczęściej chorobę zwalcza się, stosując na kłos preparaty zawierające prochloraz, protiokonazol i inne środki.

Septorioza paskowana

Pierwsze jej symptomy są podobne wyżej opisanej chorobie – zazwyczaj objawiają się pod postacią okrągłych lub owalnych plamek na liściach. Atakuje głównie pszenicę ozimą i jarą. W późniejszej fazie doprowadza do obumierania rośliny. Zwalczać ją należy stosując odpowiednie preparaty z substancjami aktywnymi.

Przeprowadzając prewencyjne opryski, połączone z głęboką orką jesienną i ograniczaniem zbyt gęstego zasiewu, możesz zredukować ryzyko wystąpienia septoriozy. Dobór odpowiedniego preparatu i monitoring uprawy to najlepsze środki zapobiegawcze.

Źródło: Artykuł partnerski