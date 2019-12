Listopad to już od kilku lat miesiąc szalonych promocji i zakupów z rabatami bodaj w większości sklepów internetowych. Ten nowy trend rodem z amerykańskich galerii bardzo szybko przyjął się na polskim rynku, zwłaszcza choć nie tylko odzieżowym, i podbił serca polskich konsumentów. I nic dziwnego, Polacy wprost kochają sprzedaż rabatową, a dzięki możliwościom jakie daje internet przeszukują oferty sklepów w poszukiwaniu najlepszych okazji. Również w sklepach z tkaninami, zarówno tych stacjonarnych jak i internetowych, można trafić na dobre okazje, których próżno szukać w innym okresie. Jakie okazje podczas Black Friday czekają na nas w tym roku? Z jakich ofert warto skorzystać?

Atrakcyjne upusty do -70% z kodem rabatowym na wybrane rodzaje tkanin.

Przed rozpoczęciem poszukiwań atrakcyjnych promocji warto sprawdzić w internecie, czy sklep w którym chcemy dokonać zakupu, oferuje zniżki z kodem rabatowym. Kod rabatowy zazwyczaj otrzymuje się drogą mailową i uprawnia do zakupu z określoną zniżką. W praktyce wygląda to tak, że otrzymany kod wpisujemy w trakcie finalizacji zakupu w specjalnym okienku, a kwota pozostała do zapłaty zostaje obniżona odpowiednio o udzielony rabat. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które lubią robić zapasy tkanin i akcesoriów do szycia. Jeżeli aktywnie szyjemy, to z pewnością tkaniny zakupione na takiej wyprzedaży zostaną przez nas prędzej czy później wykorzystane.

Zdarza się, że sklepy z tkaninami udzielają rabatu wyłącznie na wybrane rodzaje tkanin lub wzory. Oferując upust nawet -70%, sklepy zazwyczaj mają w zamiarze wyprzedaż zalegających wzorów tkanin, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem lub po prostu wyprzedaż końcówek serii (zazwyczaj z poprzedniego sezonu). Na tego typu promocjach można upolować wysokiej jakości tkaniny w bardzo atrakcyjnej cenie.

Rabaty -10% na całe zakupy w sklepie i darmowa wysyłka.

Upust -10% na wszystkie zakupy w koszyku to najczęstsza oferta sklepów internetowych z tkaninami. Warto czekać na tę ofertę, by zrobić taniej wymarzone zakupy, wybierając produkt, na który polowaliśmy od dłuższego czasu. Pamiętać należy jednak przy tym, że rabaty nie zawsze się łączą, zatem niekoniecznie dziesięcioprocentowy upust zostanie naliczony za zakupy z wyprzedaży sezonowej.

Ciekawą akcją promocyjną sklepów internetowych jest darmowa wysyłka. Przy akcji Black Friday bezpłatna dostawa często jest oferowana bez względu na wartość zamówienia, natomiast poza nią – warunkiem bezpłatnej dostawy jest zrobienie zakupów na określoną kwotę. Warto jednak sprawdzić, czy darmowa wysyłka dotyczy wszystkich opcji dostawy, czy też jednej wybranej, na przykład dostarczenie do paczkomatu Inpost lub do kiosku RUCHu. Zazwyczaj jednak sklepy nie ograniczają się jednym sposobem bezpłatnej dostawy.

Rabat do -10% za podpisanie się na Newsletter.

Nezwsletter to bardzo popularna i powszechnie stosowana forma dotarcia do klienta z informacją handlową. Podpisując się na tego typu marketing, dajemy zgodę na wysyłanie oferty handlowej sklepu, w którym robimy zakupy. Klient zachęcony otrzymaniem rabatu w zamian za podpisanie się na Newsletter, często nie zdaje sobie sprawy że nie tylko wyraża zgodę na systematyczne otrzymywanie reklamy drogą mailową, ale też wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. I nie ma w tym nic złego, jeśli zakładamy w dłuższej perspektywie zakupy w danym sklepie oraz interesują nas oferty związane z nowościami w sklepie i z aktualnymi promocjami. Dzięki otrzymywanej okresowo ofercie handlowej sklepu, w którym robimy zakupy, możemy być na bieżąco z nowymi propozycjami – nowe materiały, najmodniejsze wzory tkanin, nowości na blogu.

Źródło: Artykuł partnerski