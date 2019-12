Błonnik w przeszłości uznawany był jedynie za substancję balastową, która nie daje żadnych wartości odżywczych. Obecnie, doceniany jest za swoje właściwości przez osoby prowadzące zdrowy styl życia i odchudzające się. Na szczęście przygotowanie dietetycznego posiłku zawierającego wystarczającą ilość błonnika nie jest skomplikowane.

Czym jest błonnik?

Błonnik pokarmowy to określenie substancji znajdujących się w ścianach komórkowych roślin. Błonnik dzieli się na rozpuszczalny, który pęcznieje w żołądku oraz oczyszcza organizm z oraz nierozpuszczalny w wodzie, który poprawia perystaltykę jelit i usuwa zalegające resztki z przewodu pokarmowego.

Błonnik a odchudzanie

Popularność błonnika jako środka wspomagającego odchudzanie stale rośnie. Dietetyczne posiłki bogate w błonnik są idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących zgubić zbędne kilogramy. Substancje zawarte w błonniku, poprzez absorpcję wody, sprawiają, że pokarmy zwiększają swoją objętość w żołądku co znacznie wpływa na uczucie sytości. Ponadto, spowalnia on opróżnianie żołądka, dzięki czemu dłużej nie odczuwamy głodu, co pozwala wyeliminować podjadanie. Błonnik w diecie jest również istotny już po zredukowaniu masy ciała – pośrednio pomaga zapobiegać efektowi jo–jo.

Właściwości zdrowotne

Błonnik nie tylko wspomaga odchudzanie, ale korzystnie wpływa na cały organizm. Spożywanie błonnika zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory układu pokarmowego i choroby układu sercowo–naczyniowego. Ponadto, przyczynia się on do zmniejszenia poziomu cholesterolu, a także zmniejsza wahania poziomu glukozy we krwi.

Podaż błonnika to nie suplementacja – jest obecny w wielu produktach, między innymi kaszach, pieczywie, orzechach, owocach i warzywach. Można go znaleźć również w posiłkach przygotowanych przez catering dietetyczny. Łódź jest jednym z miast, w których klienci mają dostęp do zróżnicowanych i pełnowartościowych diet.