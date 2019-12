Zabezpieczenia elektryczne mają na celu chronić urządzenia i korzystające z nich osoby. W sytuacji, której wystąpi przeciążenie lub przepięcie, zabezpieczenie natychmiast odcina energię elektryczną. Z jakimi rodzajami zabezpieczeń elektrycznych spotykamy się najczęściej?

Bezpieczniki i ich klasy

Warto wiedzieć, że bezpieczniki to rozwiązanie, które sprawdza się nie tylko w warunkach domowych. Każdy rodzaj bezpiecznika ma bowiem przypisaną odpowiednią klasę. Klasa A to bezpieczniki wykorzystywane w mieszkaniach lub przy liniach niskiego napięcia. Klasę B i C można wykorzystać przy ochronie budynków lub w przypadku instalacji podłączonych do linii kablowych. Bezpieczniki klasy D to najwyższy stopień zabezpieczeń, który powstrzymuje nawet najniższe przepięcia, które mogą zostać przepuszczone przez bezpieczniki niższych klas. Warto zatem zastosować bezpieczniki klasy D do poszczególnych urządzeń, a całą instalację zabezpieczyć bezpiecznikiem B+D.

Rozwiązania przemysłowe – zaawansowana ochrona

W przemyśle, np. automatyce wykorzystuje się urządzenia takie, jak ograniczniki przepięć, wyposażone w nowoczesne standardy komunikacyjne. Zapewniają one szczególną ochronę linii sygnałowych. Równie dobrym rozwiązaniem może okazać się wyłącznik różnoprądowy lub nadprądowy, który rozłącza cały obwód w przypadku wykrycia nieprawidłowej wartości wpływającego prądu. W takiej sytuacji ludzie i urządzenia są natychmiastowo chronione i nie występują zagrożenia – nawet w momencie dotknięcia elementów instalacji. To szczególnie bezpieczne rozwiązanie na liniach produkcyjnych czy w zakładach pracy ściśle związanych z elektroniką.

Kalkulator obliczeń elektrycznych – co to takiego?

W przypadku zabezpieczenia rozległej sieci elektrycznej przydatnym narzędziem okazuje się kalkulator zabezpieczeń prądowych. Narzędzie wizualizuje charakterystykę czasowo-prądową, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie stanu zabezpieczeń i poszczególnych wyłączników. To nowoczesne narzędzie przydatne szczególnie w przemysłach informatyki i automatyki – w prosty sposób umożliwia kontrolę nad całym systemem zabezpieczeń.

Źródło: Artykuł partnerski